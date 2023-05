K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel K+S 16,14 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:40 Uhr 1,3 Prozent auf 16,15 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 16,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 346.828 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 68,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 15,93 EUR. Mit Abgaben von 1,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 20,96 EUR angegeben.

Am 09.05.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Gewinn pro Aktie von 1,63 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.192,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1.212,30 EUR erwirtschaftet hatte.

K+S wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von K+S.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 2,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

