Kaufman et Broad SA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kaufman et Broad SA hat am 04.10.2021 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2021 – vorgestellt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 283,5 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 272,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

