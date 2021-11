Daimler-Aktie im Bärenmodus: Aequita erwirbt Mercedes-Benz Minibus GmbH

Ein entsprechender Kaufvertrag sei unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen mit. Die Mercedes-Benz Minibus GmbH beschäftigt an ihrem Sitz in Dortmund rund 240 Mitarbeiter. Das Unternehmen stellt auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter Minibusse von 3,5 bis 6,8 Tonnen für den ÖPNV und den individuellen Reiseverkehr her. Die gesamte Wertschöpfung von der Entwicklung bis zur industriellen Produktion wird hierfür abgedeckt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.Im XETRA-Handel fällt die Daimler -Aktie derzeit um 6,11 Prozent auf 82,98 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

