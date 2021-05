Bericht über Aktienplatzierung setzt Lufthansa unter Druck - Zusätzliche Langstreckenverbindungen aufgenommen

Thiele-Erben verkaufen Lufthansa-Aktien

Die Erben des vor drei Monaten verstorbenen Milliardärs Heinz Hermann Thiele haben sich von mehr als der Hälfte ihrer Lufthansa-Aktien getrennt. Es wurden 33 Millionen Aktien der deutschen Airline verkauft, wie die KB Holding am Donnerstagabend mitteilte. Jüngst hatte die Holding den Anteil an Lufthansa auf gut zehn Prozent gesenkt, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Dienstag hervorgeht. Somit hielt die von der Familie Thiele kontrollierte KB Holding zuletzt rund 60 Millionen Lufthansa-Aktien.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen am späten Donnerstagabend berichtete, hat KB Holding die Aktien über die Investment Bank Morgan Stanley für 9,80 Euro das Stück je Aktie verkauft und damit knapp zehn Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs.

Einer breiten Öffentlichkeit wurde Thiele bekannt, als er vergangenes Jahr in der Corona-Krise bei der Lufthansa eingestiegen ist. Er hatte die Beteiligung des Staates zur Rettung der Fluggesellschaft kritisiert, dann aber doch zugestimmt.

Lufthansa nimmt zusätzliche Langstreckenverbindungen auf

Die Lufthansa will vier zusätzliche Ziele ab Frankfurt in den Flugplan nehmen und das Drehkreuz München wieder stärker in das touristische Langstreckenangebot einbinden. Ab März 2022 geht es von München aus wieder nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik und Cancún in Mexiko, jeweils zweimal wöchentlich, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Außerdem starten zweimal wöchentlich Flüge aus der bayrischen Hauptstadt direkt nach Las Vegas in den USA.

Ab Frankfurt sind ab März 2022 jeweils dreimal wöchentlich wieder die Ziele Fort Myers in Florida sowie Panama City im Programm. Darüber hinaus steht Salt Lake City im Westen der USA ab Mai 2022 zum ersten Mal auf dem Flugplan - ebenfalls mit drei Flügen pro Woche. Zudem weitet die Lufthansa Group ihr Angebot Richtung Ostafrika aus und fliegt ab Juni 2022 zum ersten Mal von Frankfurt zweimal die Woche nach Kilimandscharo. Bereits diesen Sommer steht Mombasa (Kenia) mit Weiterflug nach Sansibar (Tansania) im Flugprogramm. FRANKFURT (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)

