Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 78,92 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 78,92 USD. Die Abwärtsbewegung der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ging bis auf 78,90 USD. Bei 79,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.705 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,20 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,78 USD. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie mit einem Verlust von 1,44 Prozent wieder erreichen.

Für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 äußerte sich Kellanova (ex Kelloggs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Kellanova (ex Kelloggs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Kellanova (ex Kelloggs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kellanova (ex Kelloggs) möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

