Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend auf grünem Terrain

Kellanova (ex Kelloggs) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Zuletzt wies die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 82,92 USD nach oben.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 82,92 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 82,98 USD. Bei 82,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belief sich zuletzt auf 174.889 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,20 USD erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 0,34 Prozent Plus fehlen der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,48 USD. Dieser Wert wurde am 25.09.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,76 Prozent würde die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kellanova (ex Kelloggs) 2,26 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent auf 3,20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Kellanova (ex Kelloggs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

