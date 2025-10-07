DAX24.394 +0,1%Est505.618 -0,2%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.761 -0,8%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,31 -0,3%Gold3.983 +0,6%
Aktienkurs im Fokus

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Nachmittag fester

07.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 82,82 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
70,50 EUR 0,28 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 82,82 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,91 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,91 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 42.528 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 0,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,48 USD am 25.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 3,20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kellanova (ex Kelloggs) wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Experten taxieren den Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

mehr Analysen