Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 79,47 USD.

Der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:05 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 79,47 USD. In der Spitze fiel die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 79,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 142.901 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 83,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie somit 4,49 Prozent niedriger. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,12 Prozent.

Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Kellanova (ex Kelloggs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Kellanova (ex Kelloggs)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf