Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) fällt am Nachmittag

02.10.25 16:10 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) fällt am Nachmittag

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 82,36 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 82,36 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,26 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 82,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.113 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Bei 83,20 USD markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie somit 1,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie derzeit noch 7,13 Prozent Luft nach unten.

Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,20 Mrd. USD – ein Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kellanova (ex Kelloggs) 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Kellanova (ex Kelloggs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

