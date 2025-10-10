Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) behauptet sich am Abend
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Mit einem Kurs von 82,89 USD zeigte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:07 Uhr die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 82,89 USD. Zwischenzeitlich stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie sogar auf 82,95 USD. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,81 USD nach. Bei 82,81 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 256.902 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,20 USD) erklomm das Papier am 05.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 76,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2025). Abschläge von 7,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Kellanova (ex Kelloggs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kellanova (ex Kelloggs) möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,64 USD fest.
