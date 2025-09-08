Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) verteidigt am Nachmittag Tendenz

So bewegt sich Kellanova (ex Kelloggs)

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 79,55 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 79,55 USD. Zwischenzeitlich stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie sogar auf 79,59 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 79,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 35.899 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,59 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,78 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 2,23 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,20 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

