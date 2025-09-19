DAX23.478 -0,7%ESt505.432 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.255 -0,1%Nas22.676 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,22 -0,7%Gold3.718 +0,9%
Aktienentwicklung

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kellanova (ex Kelloggs) am Montagnachmittag ins Minus

22.09.25 16:11 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kellanova (ex Kelloggs) am Montagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 77,29 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
65,60 EUR -0,02 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 77,29 USD abwärts. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,20 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,25 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 25.995 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,20 USD) erklomm das Papier am 05.03.2025. 7,65 Prozent Plus fehlen der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,20 USD. Dieser Wert wurde am 22.09.2025 erreicht. Mit Abgaben von 0,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.

Am 31.07.2025 lud Kellanova (ex Kelloggs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kellanova (ex Kelloggs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,20 Mrd. USD im Vergleich zu 3,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kellanova (ex Kelloggs) rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Kellanova (ex Kelloggs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

