Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 79,32 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 79,32 USD. Zwischenzeitlich weitete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 79,32 USD aus. Mit einem Wert von 79,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.849 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,20 USD erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 4,89 Prozent Plus fehlen der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,78 USD. Mit Abgaben von 1,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 legte Kellanova (ex Kelloggs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kellanova (ex Kelloggs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belaufen.

