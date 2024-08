KI-Profiteur mit Zahlen

KI-Profiteur Super Micro Computer wartete am Dienstag nach US-Börsenschluss mit der Bilanz für das abgelaufene Quartal auf.

Super Micro verbuchte im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 ein EPS in Höhe von 6,01 US-Dollar. Experten hatten - nach 3,67 US-Dollar je Aktie im Vorjahresquartal - mit einem Sprung auf 8,136 US-Dollar je Anteilsschein gerechnet.

Im Gesamtjahr verbuchte das Unternehmen einen Gewinn von 21,73 US-Dollar je Aktie. Nach 12,09 US-Dollar je Papier im Fiskaljahr zuvor, lagen die Analystenprognosen hier bei 23,89 US-Dollar.

Der Umsatz in den vergangenen drei Monaten belief sich laut Mitteilung auf 5,308 Milliarden US-Dollar, nach 2,185 Milliarden US-Dollar im Vorjahresviertel. Experten waren im Vorfeld von einer Umsatzsteigerung auf 5,327 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Der 12-Monats-Umsatz wird von Super Micro auf 14,943 Milliarden US-Dollar beziffert. Das liegt im Rahmen der Analystenschätzungen von 14,94 Milliarden US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2023 standen umsatzseitig noch 7,12 Milliarden US-Dollar in den Büchern.

Aktiensplit angekündigt - Ausblick enttäuscht

Wie im Rahmen der Zahlenvorlage ebenfalls verkündet wurde, plane der Chip-Spezialist einen 1:10-Aktiensplit durchzuführen. Es werde erwartet, dass der Handel mit den optisch vergünstigten Anteilsscheinen am 1. Oktober aufgenommen werde.

Für das laufende Quartal (Q1 des Geschäftsjahres 2025) peilt Super Micro im Schnitt ein EPS von 7,48 US-Dollar je Aktie sowie Verkäufe in Höhe von 6,5 Milliarden US-Dollar an. Im zugehörigen Vorjahresquartal hatte der Techkonzern lediglich 3,43 US-Dollar je Aktie bei einem Verkaufsvolumen von 2,12 Milliarden US-Dollar erreicht. Wall Street-Experten hatten für das erste Geschäftsquartal 2025 jedoch einen Gewinn je Aktie von 7,58 US-Dollar bei Verkäufen in Höhe von 5,52 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

So reagiert die Super Micro-Aktie

Die Super Micro-Aktie zeigte sich im nachbörslichen NASDAQ-Handel zunächst mit einem Plus, bis die Stimmung umschlug und das Papier dann 13,28 Prozent auf 535,01 US-Dollar absackte.

Am Mittwoch sieht es im vorbörslichen Handel ähnlich aus: Die Aktie verliert hier zeitweise 11,63 Prozent auf 545,20 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net