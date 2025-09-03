Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 128,50 USD.

Das Papier von Kimberly-Clark konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 128,50 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,61 USD. Bei 128,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 36.181 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 150,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 124,12 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 3,41 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Es stand ein EPS von 1,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimberly-Clark noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

