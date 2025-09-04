Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Freitagnachmittag gefragt

Kimberly-Clark im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 130,22 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 130,22 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 130,55 USD. Mit einem Wert von 128,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 47.371 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 13,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 124,12 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,88 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,02 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,53 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,52 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

