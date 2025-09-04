Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Freitagabend mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 128,94 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 128,94 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie gab in der Spitze bis auf 128,00 USD nach. Bei 128,17 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 214.636 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 16,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 124,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 3,74 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,02 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 4,88 USD aus.

Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 28.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich