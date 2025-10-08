Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 120,50 USD.
Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 120,50 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 120,50 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 122,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 57.335 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 150,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 0,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 4,88 USD je Wertpapier.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,48 USD je Aktie belaufen.
