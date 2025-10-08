Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochabend mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,6 Prozent auf 120,33 USD ab.

Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 120,33 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 120,20 USD. Bei 122,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 242.231 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,96 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,88 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,02 USD.

Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 4,16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,03 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,48 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich