VW-Aktie tiefrot: Volkswagen-Aufsichtsrat prüft Investitionen in Werke - Günther Horvath für HV nominiert

"Es geht um die Höhe der Investitionen und die Belegung der Werke", sagte eine mit den Beratungen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Zwei weitere Insider bestätigten die Sitzung. Vor dem Kontrollgremium werde das Präsidium tagen, um das für den Nachmittag angesetzte Treffen vorzubereiten. Das "Handelsblatt" hatte zuvor über die Sitzung berichtet, Konzernchef Oliver Blume werde dort seine Pläne präsentieren. Volkswagen äußerte sich nicht zu den Beratungen.

Laut einem der Insider soll der Aufsichtsrat Anfang März erneut zusammenkommen, um weiter über die Investitionen zu beraten und dann womöglich darüber beschließen. Die Ergebnisse sollen bei der Bilanzpressekonferenz am 14. März präsentiert werden.

Volkswagen hatte die ursprünglich für November geplante Planungsrunde verschoben. Nach den Problemen der Software-Tochter Cariad, die letztlich zur Ablösung von Konzernchef Herbert Diess führten, stellte dessen Nachfolger Blume wichtige Projektanläufe auf den Prüfstand. Erst danach sollte über die Belegung der Werke und die damit zusammenhängenden Investitionen beraten werden. In dem Zusammenhang wurde auch der Start des Leuchtturmprojekts Trinity mit der neuen Einheitssoftware auf 2028 verschoben, das Diess für 2025 vorgesehen hatte. Mit der Verschiebung steht auch die gleichnamige Fabrik auf der Kippe, die Volkswagen vor den Toren des Stammwerks in Wolfsburg geplant hatte. Für eine Übergangszeit könnte Insidern zufolge in Wolfsburg eine elektrische Version des erfolgreichen SUV-Modells Tiguan gebaut werden.

INSIDER - AUCH ÜBER HANNOVER UND OSNABRÜCK WIRD BERATEN

Unklar ist offenbar auch die künftige Auslastung der Werke in Hannover und Osnabrück. Der Zeitung zufolge, die sich dabei auf Arbeitnehmerkreise bezog, sind in Hannover 1000 Arbeitsplätze gefährdet. Ein Konzernkenner sagte Reuters: "Die Diskussionen dazu laufen, es geht um die Werksbelegung von Hannover, Osnabrück und Wolfsburg." Der Betriebsrat äußerte sich nicht.

Üblicherweise trifft sich der Aufsichtsrat regelmäßig im Herbst zur sogenannten Planungsrunde, um die Investitionen der nächsten Jahre zu beschließen. Dem gehen in der Regel intensive Beratungen mit dem Betriebsrat voraus, der sich für eine möglichst hohe Auslastung der Werke einsetzt.

VW-Aufsichtsrat nominiert Günther Horvath für Kiesling-Nachfolge

Der selbständige Wirtschaftsanwalt Günther Horvath soll in den Aufsichtsrat der Volkswagen AG einziehen und den vakanten Platz der im Dezember verstorbenen Louise Kiesling übernehmen. Das beschloss der Nominierungsausschuss des Konzern-Aufsichtsrates, wie der Autohersteller in Wolfsburg mitteilte.

Horvath gehört bereits dem Kontrollgremium der Beteiligungsgesellschaft Porsche Automobil Holding SE an, der die Volkswagen AG mehrheitlich gehört.

Die VW-Aktie fällt via XETRA zeitweise um 1,07 Prozent auf 128,86 Euro zurück.

Hamburg (Reuters) / Dow Jones Newswires

