Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 27,14 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 27,14 EUR ab. Die Kontron-Aktie sank bis auf 27,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.332 Kontron-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 6,85 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 44,18 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,850 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kontron-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

