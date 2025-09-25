DAX23.754 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.806 -0,7%
Aktienentwicklung

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag behauptet

30.09.25 12:06 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag behauptet

Die Aktie von Kontron hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Kontron-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 27,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
27,56 EUR 0,06 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 27,56 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 27,64 EUR zu. Die Kontron-Aktie sank bis auf 27,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.692 Kontron-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 4,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 45,03 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,850 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Bildquellen: Kontron AG

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
