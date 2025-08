Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagmittag mit Abschlägen

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 27,28 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,4 Prozent auf 27,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 27,16 EUR. Bei 27,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 48.238 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 5,93 Prozent niedriger. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 44,46 Prozent sinken.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,810 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 06.05.2025. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 385,45 Mio. EUR – ein Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Kontron dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

