Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kontron im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 26,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,1 Prozent auf 26,02 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 26,44 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,50 EUR. Bisher wurden heute 241.609 Kontron-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,45 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit Abgaben von 41,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,810 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Kontron veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 356,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395,70 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,86 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie schwächelt dennoch: Kontron hebt Gewinnziel an

Ausblick: Kontron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht