Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,58 EUR nach oben.

Die Kontron-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 25,58 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 25,72 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.263 Kontron-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,37 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,810 EUR belaufen. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 395,70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 356,11 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,86 EUR je Aktie belaufen.

