Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Montagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 26,12 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 26,12 EUR. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 26,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,88 EUR. Zuletzt wechselten 78.978 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 9,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,776 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 395,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 423,83 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

