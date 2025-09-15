Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Kontron-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 25,10 EUR ab.

Um 09:03 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,10 EUR ab. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.087 Kontron-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,54 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 39,64 Prozent wieder erreichen.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 06.08.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395,70 Mio. EUR – eine Minderung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 423,83 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kontron.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,98 EUR je Aktie.

