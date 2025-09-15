DAX23.662 -0,4%ESt505.433 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1799 +0,3%Öl67,18 -0,4%Gold3.695 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold. RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Unilever, Oracle, Conti, VW, BVB im Fokus
Top News
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Microsoft-Aktie legt zu: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden Microsoft-Aktie legt zu: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Blick auf Kontron-Kurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

16.09.25 09:26 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 25,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
25,00 EUR -0,28 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:03 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,10 EUR ab. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.087 Kontron-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,54 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 39,64 Prozent wieder erreichen.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 06.08.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395,70 Mio. EUR – eine Minderung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 423,83 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kontron.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Kontron-Aktie steigt nach positiven Zölle-Aussagen

Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen