Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron fällt am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 24,56 EUR ab.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 24,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 24,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 211.971 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 18,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,776 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

Kontron-Aktie schwächelt dennoch: Kontron hebt Gewinnziel an

Ausblick: Kontron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal