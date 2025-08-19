Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 24,34 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 24,34 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 24,32 EUR. Mit einem Wert von 24,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 1.511 Stück.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 16,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 60,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,776 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Am 06.08.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 395,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 423,83 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

