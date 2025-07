Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 27,70 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 27,70 EUR. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 27,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.040 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,96 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 4,55 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 45,31 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,796 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Kontron veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 385,45 Mio. EUR im Vergleich zu 356,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Kontron am 06.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Kontron die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

