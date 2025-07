Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verliert am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 27,48 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 27,48 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 27,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,30 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 138.648 Aktien.

Bei 28,96 EUR markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 5,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 81,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,796 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Am 06.05.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 385,45 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 356,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

