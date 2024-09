Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kontron im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 16,11 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 16,11 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 16,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,14 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 6.128 Aktien.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 44,75 Prozent wieder erreichen. Am 09.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,54 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,668 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,88 EUR je Kontron-Aktie aus.

Am 07.08.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 423,83 Mio. EUR – ein Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,51 EUR je Kontron-Aktie.

