Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 24,56 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 24,56 EUR ab. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 24,48 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.793 Kontron-Aktien den Besitzer.
Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 18,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Mit Abgaben von 38,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,808 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.08.2025. In Sachen EPS wurden 1,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Kontron-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr eingefahren
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Kontron AG
Nachrichten zu Kontron
Analysen zu Kontron
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|19.06.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|19.06.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.05.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.04.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|13.04.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|20.03.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen