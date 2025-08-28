Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Minus

So entwickelt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 24,56 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 24,56 EUR ab. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 24,48 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.793 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 18,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Mit Abgaben von 38,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,808 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.08.2025. In Sachen EPS wurden 1,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Kontron-Aktie.

