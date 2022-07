Boeing kann in Kürze die Dreamliner-Auslieferung offenbar wieder aufnehmen

Der Konzern habe von der US-Luftfahrtaufsicht FAA dafür eine vorläufige Genehmigung erhalten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Behörde habe Boeing s Pläne für die Prüfung und Reparatur kleinerer Produktionsmängel genehmigt.

Die Vereinbarung mit der FAA ist zwar ein Meilenstein für das Unternehmen, bedeutet aber nicht die unmittelbare Wiederaufnahme der Dreamliner-Verkäufe. Boeing müsse immer noch die geforderten Reparaturen durchführen und Aufsichtsbeamte jede einzelne Maschine prüfen lassen, hieß es in den Kreisen weiter. Der Zeitplan für die Wiederaufnahme der Auslieferungen sei weiter unklar. Boeing peile aber den Beginn in der zweiten Augustwoche an.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Jordan Tan / Shutterstock.com