Rheinmetall-Aktie gewinnt: Rheinmetall ergattert zweistelligen Millionenauftrag

Die am Standort Neuss entwickelten und produzierten Ventile werden in den Fahrzeugen des Auftraggebers ab 2021 mit einem Gesamtauftragsvolumen von rund 50 Millionen Euro in Serie gehen, wie Rheinmetall mitteilte.

Die Besonderheit dieser neuen Kühlmittelventile ist, dass sie sowohl bei Fahrzeugen mit traditionellen Verbrennungsmotoren als auch in batterieelektrischen Fahrzeugen zum Einsatz kommen werden.

Die Rheinmetall-Aktie gewinnt im XETRA-Handel derzeit 1,12 Prozent auf 104,15 Euro.

