Kursreaktion der RCM Beteiligungs-Aktie: Führungskraft ändert Engagement
Directors' Dealings: So reagierte die RCM Beteiligungs-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Am 10.11.2025 wurden bei RCM Beteiligungs Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 12.11.2025. Schmitt, Martin, Vorstand, kaufte am 10.11.2025 RCM Beteiligungs-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 13.500 Aktien zum Preis von jeweils 1,20 EUR den Besitzer. Die RCM Beteiligungs-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 1,20 EUR.
Die RCM Beteiligungs-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 1,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Aktien von RCM Beteiligungs sind unterdessen 15,97 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 12.879.865 Wertpapiere.
Schmitt, Martin tätigte zuvor am 02.05.2024 einen Insidertrade. Das Portfolio von Schmitt, Martin verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 14.658 Anteile zu jeweils 1,43 EUR.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf RCM Beteiligungs
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RCM Beteiligungs
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu RCM Beteiligungs AG
Analysen zu RCM Beteiligungs AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2023
|RCM Beteiligungs Kaufen
|SMC Research
|21.06.2023
|RCM Beteiligungs Kaufen
|SMC Research
|08.11.2022
|RCM Beteiligungs Kaufen
|SMC Research
|22.08.2022
|RCM Beteiligungs Kaufen
|SMC Research
|14.06.2022
|RCM Beteiligungs Kaufen
|SMC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2023
|RCM Beteiligungs Kaufen
|SMC Research
|21.06.2023
|RCM Beteiligungs Kaufen
|SMC Research
|08.11.2022
|RCM Beteiligungs Kaufen
|SMC Research
|22.08.2022
|RCM Beteiligungs Kaufen
|SMC Research
|14.06.2022
|RCM Beteiligungs Kaufen
|SMC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2008
|RCM Beteiligungs AG abwarten
|Prior Börse
|02.11.2007
|RCM technisches Kaufsignal abwarten
|Der Aktionärsbrief
|03.04.2007
|RCM Beteiligungs AG im Fokus
|ExtraChancen
|21.11.2006
|RCM Beteiligungs AG investiert bleiben
|ExtraChancen
|28.02.2006
|RCM Beteiligungs AG halten
|Hot Stocks Europe
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RCM Beteiligungs AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen