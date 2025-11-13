DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,90 +2,1%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.548 +2,2%Euro1,1587 ±-0,0%Öl62,77 +0,1%Gold4.209 +0,3%
Eigengeschäft von Führungskraft

Kursreaktion der RCM Beteiligungs-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

13.11.25 08:01 Uhr

Directors' Dealings: So reagierte die RCM Beteiligungs-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RCM Beteiligungs AG
1,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

Am 10.11.2025 wurden bei RCM Beteiligungs Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 12.11.2025. Schmitt, Martin, Vorstand, kaufte am 10.11.2025 RCM Beteiligungs-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 13.500 Aktien zum Preis von jeweils 1,20 EUR den Besitzer. Die RCM Beteiligungs-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 1,20 EUR.

Die RCM Beteiligungs-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 1,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Aktien von RCM Beteiligungs sind unterdessen 15,97 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 12.879.865 Wertpapiere.

Schmitt, Martin tätigte zuvor am 02.05.2024 einen Insidertrade. Das Portfolio von Schmitt, Martin verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 14.658 Anteile zu jeweils 1,43 EUR.

Redaktion finanzen.net

