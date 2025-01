Kurssprung

Tempus AI hat einen Lauf: Am Dienstag legte der Anteilsschein den besten Handelstag in seiner Börsengeschichte hin, am Mittwoch dürfte sich der Aufschwung fortsetzen.

• Tempus AI mit Rekord-Börsentag

• Nancy Pelosi investiert mit Call-Optionen

• Neue KI-App "Olivia" sorgt für zusätzlichen Kursoptimismus



35,53 Prozent gewann die Tempus AI-Aktie am Dienstag an der US-Börse NASDAQ und schloss bei 47,64 US-Dollar. Damit erlebte die Aktie des Börsenneulings - Tempus AI hatte erst im Juni 2024 seinen Börsenstart gefeiert - ihren bis dato erfolgreichsten Handelstag. Vorbörslich geht es dann um weitere 16,29 Prozent auf 55,40 US-Dollar nach oben. Dabei profitiert der Anteilschein gleich an mehreren Fronten.

Nancy Pelosi steigt bei Tempus AI ein

So hat die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, offenbar eine Beteiligung an Tempus AI aufgebaut. Laut einer Mitteilung erwarb die Politikerin zu Monatsbeginn 50 Call-Optionen mit einer Laufzeit bis Januar 2026. Der Ausübungspreis liegt bei 20 US-Dollar, insgesamt soll das Investitionsvolumen zwischen 50.000 und 100.000 US-Dollar liegen.

Nancy Pelosi, gilt - gemeinsam mit ihrem Mann, dem Inhaber einer Risikokapitalgesellschaft - als aktive Traderin. Der Mitteilung zufolge erwarb sie ebenfalls Optionen auf das Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks. Zudem deckte sie sich mit Anteilen an Alphabet, Amazon und NVIDIA ein. Die Demokratin hat bei ihren jüngsten Investitionen also offenbar einen klaren KI-Fokus und zeigt Vertrauen in die Kursentwicklung von Branchenvertretern wie Tempus AI.

KI-App Olivia sorgt für zusätzlichen Optimismus

Neben dem Pelosi-Investment trieb bei Tempus AI eine weitere Nachricht den Kurs: Das Unternehmen ging am Dienstag mit der KI-App "Olivia" an den Start. "Olivia" sei "eine KI-gestützte persönliche Gesundheits-Concierge-App, die Patienten stärken soll, indem sie ihre gesundheitsbezogenen Daten an einem zentralen Ort zusammenführt und fortschrittliche KI nutzt, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern", hieß es im Rahmen einer Pressemitteilung. "Bei Tempus war es schon immer unser Ziel, die Patientenergebnisse zu verbessern, indem wir die Leistungsfähigkeit von Daten und KI nutzen. Jetzt, da KI zunehmend in das Gesundheitswesen integriert wird, werden Tools wie Olivia unverzichtbar sein, um Patienten zu helfen, ihre Behandlung zu verstehen und zu steuern", sagte Eric Lefkofsky, Gründer und CEO von Tempus. "Diese App ist mehr als nur eine Informationsorganisation. Sie ist ein proaktiver Partner, der Patienten dabei unterstützt, ihre Gesundheit mit Zuversicht und Klarheit zu steuern."

