Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Mittwochvormittag leichter

Lenovo Group im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 1,24 EUR.

Um 09:15 Uhr ging es für die Lenovo Group-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 1,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,24 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 500 Stück.

Am 21.02.2025 markierte das Papier bei 1,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 26,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 32,77 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,053 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lenovo Group am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 146,97 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Lenovo Group-Bilanz für Q2 2026 wird am 19.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Lenovo Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,129 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen