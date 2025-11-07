Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group gibt am Vormittag nach

Lenovo Group im Blick

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 1,24 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr um 1,0 Prozent auf 1,24 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,24 EUR. Mit einem Wert von 1,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 10.000 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Kursplus von 36,12 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,64 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,390 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,053 USD belaufen.

Am 13.08.2025 lud Lenovo Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 HKD, nach 0,16 HKD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 146,97 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte Lenovo Group Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lenovo Group-Aktie in Höhe von 0,129 USD im Jahr 2026 aus.

