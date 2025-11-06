DAX23.999 -0,2%Est505.662 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,29 +1,2%Gold4.013 +0,9%
Aktienentwicklung

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag mit stabiler Tendenz

06.11.25 09:22 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 1,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,25 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lenovo Group-Aktie zeigte sich um 09:15 Uhr stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 1,25 EUR. Bei 1,25 EUR erreichte die Lenovo Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Lenovo Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,25 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,25 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,68 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,76 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,83 EUR am 09.04.2025. Mit einem Kursverlust von 33,31 Prozent würde die Lenovo Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,053 USD aus.

Am 13.08.2025 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 0,16 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 146,97 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 19.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,129 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

