Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group gibt am Montagvormittag ab

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Lenovo Group-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 1,21 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:15 Uhr 1,8 Prozent auf 1,21 EUR. In der Spitze fiel die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,21 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,22 EUR. Zuletzt wechselten 12.692 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,68 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,21 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,11 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,390 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,052 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lenovo Group am 13.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,32 HKD gegenüber 0,16 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 146,97 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 120,76 Mrd. HKD umgesetzt.

Lenovo Group wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Lenovo Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,128 USD fest.

