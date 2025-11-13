Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Lenovo Group am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Lenovo Group im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 1,21 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 1,21 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,20 EUR ein. Bei 1,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 57.008 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,27 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,83 EUR am 09.04.2025. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 45,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,390 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,052 USD je Lenovo Group-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 HKD gegenüber 0,16 HKD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 146,97 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 19.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,128 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen