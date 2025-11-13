Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 1,20 EUR.

Das Papier von Lenovo Group befand sich um 09:15 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 3,5 Prozent auf 1,20 EUR ab. Im Tief verlor die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,20 EUR. Bei 1,20 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der Lenovo Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.008 Stück gehandelt.

Am 21.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 40,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,83 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,052 USD.

Lenovo Group gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 146,97 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Lenovo Group wird am 19.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,128 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

