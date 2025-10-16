DAX24.118 -0,3%Est505.604 ±-0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1658 +0,1%Öl62,28 -0,3%Gold4.232 +0,6%
Fokus auf Aktienkurs

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

16.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 1,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,27 EUR -0,00 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 1,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,26 EUR. Bei 1,27 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Der Tagesumsatz der Lenovo Group-Aktie belief sich zuletzt auf 1.105 Aktien.

Bei einem Wert von 1,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 0,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 34,02 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,058 USD. Im Vorjahr hatte Lenovo Group 0,390 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.08.2025 äußerte sich Lenovo Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,32 HKD gegenüber 0,16 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 146,97 Mrd. HKD – ein Plus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lenovo Group 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

