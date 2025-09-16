DAX23.430 +0,4%ESt505.387 +0,3%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1848 -0,1%Öl68,06 -0,6%Gold3.665 -0,7%
Lenovo Group im Fokus

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag gesucht

17.09.25 09:27 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag gesucht

Die Aktie von Lenovo Group zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Lenovo Group-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 1,30 EUR.

Um 09:15 Uhr ging es für das Lenovo Group-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 1,30 EUR. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,30 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,30 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,68 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 30,08 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,058 USD. Im Vorjahr hatte Lenovo Group 0,390 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lenovo Group ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 HKD gegenüber 0,16 HKD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,130 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

