Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Lenovo Group

17.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Lenovo Group zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lenovo Group zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,9 Prozent auf 1,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:41 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 1,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,30 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.135 Lenovo Group-Aktien.

Am 21.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (0,83 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 35,80 Prozent Luft nach unten.

Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,390 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,058 USD aus.

Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lenovo Group ein EPS von 0,16 HKD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 146,97 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,130 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

