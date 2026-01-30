Lions Bay Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lions Bay Capital hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 CAD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat Lions Bay Capital -0,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 285,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

