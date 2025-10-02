Lions Bay Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lions Bay Capital gab am 29.09.2025 die Zahlen für das am 31.05.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei -0,3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum -0,3 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 CAD. Im Vorjahr hatten -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen -0,40 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 248,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Lions Bay Capital 0,27 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net