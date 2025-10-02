Prosus hält 90,1 Prozent an Just Eat Takeaway
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Prosus ist bei Just Eat Takeaway am Ziel. Wie der Investor mitteilte, hat er sich im Rahmen seines Übernahmeangebots 90,1 Prozent der Anteile an dem Lieferando-Mutterkonzern gesichert. Alle Konditionen seien erfüllt, so dass die Transaktion abgeschlossen werden könne. Aktionäre, die ihre Anteile nicht angedient haben, können dies im Rahmen einer Nachfrist noch bis zum 16. Oktober tun.
Das Delisting der Just-Eat-Aktien von der Börse Amsterdam soll nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Just Eat wird in dem Angebot mit 4,1 Milliarden Euro bewertet.
October 02, 2025 02:33 ET (06:33 GMT)
