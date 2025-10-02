Litauen verlängert Sperrung von Luftraum an Grenze zu Belarus

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen wird seinen Luftraum entlang eines Teils seiner Ostgrenze zu Belarus weiter gesperrt halten. Die Anordnung werde bis zum 1. Dezember verlängert, meldete die Agentur BNS unter Berufung auf die Armee des baltischen EU- und Nato-Landes. Litauen hatte die Sperre im August vor der russisch-belarussischen Militärübung Sapad angesichts der Sicherheitslage und möglicher Gefahren durch Luftraumverletzungen mit Drohnen verhängt. Sie galt ursprünglich bis Oktober.

Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene begründete die Verlängerung mit den jüngsten Gesetzesänderungen, die es der litauischen Armee erlauben, Drohnen schneller und einfacher zu neutralisieren. Dazu müssten noch bestimmte Verfahren und Algorithmen festgelegt und das System so vorbereitet werden, dass es in der Praxis funktionieren könne. Bis diese Arbeiten abgeschlossen seien, bleibe der Luftraum weiter gesperrt, sagte sie.

Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind wiederholt Drohnen in den Luftraum von Litauen eingedrungen. In Reaktion darauf waren die Gesetzesänderungen erarbeitet und in der Vorwoche vom Parlament beschlossen worden.

Litauen hat eine rund 679 Kilometer lange Grenze zu Belarus, die Teil der EU-Außengrenze ist. Zum gesperrten Teil des Luftraums wurden keine näheren Angaben gemacht./awe/DP/men